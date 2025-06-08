Футзал

У той же час відбувся другий матч бронзового фіналу.

Сьогодні відбувся другий матч фінальної серії футзальної Екстра-ліги у сезоні-2024/25.

У другій зустрічі ХІТ обіграв Aurora з рахунком 3:2.

Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині зусиллями Станіслава Мослана, але за дві хвилини до перерви Сергій Журба зрівняв цифри на табло.

На третій хвилині другого тайму Арсен Гурєєв знову вивів Aurora вперед, але через пару хвилин ХІТ відповів точним ударом Олексадра Сметаненка. Перемогу ХІТу приніс забитий м'яч у виконанні Ігоря Чернявського за сім хвилин до кінця.

Таким чином, рахунок у фінальній серії став 2:0 на користь ХІТа. Третя гра серії запланована на 14 червня.

Aurora — ХІТ 2:3 (рахунок у серії — 0:2)

Голи: Мослан, 5, Гурєєв, 23 — Журба, 18, Сметаненко, 25, Чернявський, 33.

Також сьогодні пройшов другий матч бронзового фіналу, в якому SkyUp знову був сильнішим за Сокіл з рахунком 3:2.

Хмельницька команда відкрила рахунок на 18 хвилині зусиллями Артура Хібовського, після чого на 22 хвилині Микола Сохорук подвоїв перевагу Сокола.

Кияни почали відіграватися на 29 хвилині завдяки голу Джоні, який через п'ять хвилин оформив дубль, а між його м'ячами результативним ударом відзначився Шаропіньо.

Для SkyUp це друга перемога у серії, а третя гра пройде 14 червня.

Сокіл – SkyUp Futsal 2:3 (рахунок у серії — 0:2)

Голи: Хібовський, 18, Сохорук, 22 – Джоні, 29,34, Шаропіньо, 33.