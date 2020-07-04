Германия

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших нападающих Баварии. Каждое новое поколение баварцев имеет на острие своей атаки форварда мирового уровня, который и забивает львиную долю голов, приносящих мюнхенской команде ее многочисленные трофеи. За "красных" играли и играют лучшие нападающие в истории футбола, но в символическую сборную надо выбрать двоих.

Напомним, что ранее мы уже разобрали самых легендарных голкиперов, защитников и полузащитников в истории мюнхенского клуба.

Редакция сделала свой непростой выбор, остановившись на Роберте Левандовски, Карле-Хайнце Румменигге, Герде Мюллере и Роланде Вольфарте.

Герд Мюллер

Выступал за команду: 1964 — 1979

Матчи: 613

Голы: 571

"Ни Беккенбауэр, ни Зеелер не сделали для немецкого футбола больше, чем Мюллер. После Фритца Вальтера, который привел национальную команду к победе на ЧМ-1954, Герд был и остается самым ценным футболистом в этой стране. Он – основа всех дальнейших побед Баварии и сборной Германии в 21 веке", — так высказался однажды о форварде не менее легендарный Пауль Брайтнер, который, к слову, есть в нашей символической сборной.

Мюллер, будучи очень медленным и, как говорили его партнеры, неуклюжим нападающим, стал одним из самых результативных игроков в истории футбола. Герд провел за первую команду "красных" 613 поединков, забив невероятный 571 гол. Ему принадлежит рекорд по количеству голов за сезон в чемпионате — 40, а также Мюллер закрепил за собой звание лучшего бомбардира в истории чемпионата ФРГ — 365 голов.

Естественно, без его точных ударов ни о каких многочисленных трофеях Баварии 70-х и речи не могло идти. С Гердом в атаке мюнхенцы добыли четыре чемпионства, четыре национальных Кубка, три Кубка европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный Кубок.

Роберт Левандовски

Выступал за команду: 2014 — настоящее время

Матчи: 276

Голы: 232

Есть ли у кого-то сомнения, что перед нами лучший нападающий Баварии в XXI веке? За последние два десятилетия конкурента польскому голеадору не найти. Роберт в Мюнхене результативен настолько, что каждый год ожидают, что он побьет рекорд Герда Мюллера в 40 голов за чемпионат.

Впрочем, свои личные рекорды Левандовски в футболке Баварии уже установил. Не только в Германии, но и в мире, став автором самого быстрого пента-трика в истории. Удивительно, но нападающий, который демонстрировал высочайший уровень еще в Боруссии Д, достался "красным" абсолютно бесплатно в 2014 году. Забивать Роберт начал с первой же игры, а на сегодня за его плечами 232 гола в 276 поединках. Многие называют Левандовски лучшим центрфорвардом в мире, и с этим вполне можно согласиться.

Не обошлось и без трофеев, в достижении которых игрок сыграл чуть ли не ключевую роль. Пять "серебряных салатниц", два Кубка Германии и один Суперкубок — в коллекции явно не хватает Лиги чемпионов, но с Робертом в строю Баварию можно считать одним из фаворитов и на этот трофей.

Карл-Хайнц Румменигге

Выступал за команду: 1974 — 1984

Матчи: 423

Голы: 218

"Калле" унаследовал трон лидера атак мюнхенцев у Герда Мюллера, и к началу 80-х именно Румменигге был главной звездой и ударной мощью тогдашнего немецкого гранда. Стоит отметить, что именно усилиями нападающего, который был, пожалуй, самым мастеровитым игроком в тот период, и удалось вновь завоевать чемпионство в 1980 году, прервав шестилетнюю серию без побед в турнире, а затем и в следующем году вновь отпраздновать успех.

Доказательство индивидуальной значимости игрока очень простое — Румменигге те два года подряд становился обладателем Золотого мяча, будучи лучшим футболистом в мире на тот момент, на своих плечах возродив Баварию, которая лишилась к тому времени всех главных звезд.

Карл-Хайнц провел за команду 423 поединка, в которых сумел отличится 218 точными ударами. Помимо вышесказанных чемпионств, Румменигге помог Баварии завоевать два Кубка европейских чемпионов, три национальных Кубка и Межконтинентальный Кубок. Трижды лучший бомбардир команды, форвард навсегда останется среди лучших голеадоров Мюнхена.

Роланд Вольфард

Выступал за команду: 1984 — 1993

Матчи: 332

Голы: 155

Если Румменигге принял голевое первенство у Мюллера, то Вольфард — это наследник самого "Калле". Нападающий заведовал атакой Баварии с 1984 по 1993 год, в сумме забив 155 голов за мюнхенцев в 332 поединках, а 119 из забитых мячей пришлись на чемпионат. Важно то, что Роланд был необычайно стабильным форвардом.

Вольфард забивал более десяти голов за чемпионат в восьми сезонах кряду, и его стабильность на поле конвертировалась в стабильность баварцев в завоевании трофеев — с 1985 по 1990 игрок помог "красным" добыть пять чемпионств ФРГ подряд.Также на его счету национальный Кубок, два Суперкубка, дважды звание лучшего бомбардира турнира, а сам Вольфард занимает пятое место в списке лучших голеадоров в истории Баварии.

Редакция Football.ua считает, что пару в нападении Баварии в символической сборной должны составить Герд Мюллер и Роберт Левандовски.

Итак, теперь выбор за нашими читателями. Кто должен занять место в атаке в легендарном составе?