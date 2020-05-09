Динамо Дрезден поместили на карантин на две недели.
Фото bundesliga.de
09 мая 2020, 22:05
В клубе второй Бундеслиги Динамо Дрезден выявили два новых случая заражения коронавирусом среди футболистов — сообщает Bild.
По решению управления здравоохранения Дрездена команда помещена на 14-дневный карантин, поэтому запланированный на 17 мая матч 26-го тура Ганновер — Динамо точно не состоится.
Спортивный директор клуба Ральф Минге уверяет, что за последние несколько недель в Динамо придерживались самых строгих мер, а у игроков не было и по-прежнему нет никаких симптомов.
Как сообщил немецкому изданию представитель Немецкого футбольного союза, в начале следующей недели состоится совещание, на котором будет принято решение о дальнейших действиях.
Динамо занимает последнее место во второй Бундеслиге, отставая от спасительной 15-й позиции на 4 очка. Ганновер идет 9-м, и от третьего места, позволяющего в плей-офф побороться за место в первой Бундеслиге, его отделяет 12 очков.
Матчи первой и второй Бундеслиг должны возобновиться 16 мая.
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