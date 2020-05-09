Германия

Динамо Дрезден поместили на карантин на две недели.

В клубе второй Бундеслиги Динамо Дрезден выявили два новых случая заражения коронавирусом среди футболистов — сообщает Bild.

По решению управления здравоохранения Дрездена команда помещена на 14-дневный карантин, поэтому запланированный на 17 мая матч 26-го тура Ганновер — Динамо точно не состоится.

Спортивный директор клуба Ральф Минге уверяет, что за последние несколько недель в Динамо придерживались самых строгих мер, а у игроков не было и по-прежнему нет никаких симптомов.

Как сообщил немецкому изданию представитель Немецкого футбольного союза, в начале следующей недели состоится совещание, на котором будет принято решение о дальнейших действиях.

Динамо занимает последнее место во второй Бундеслиге, отставая от спасительной 15-й позиции на 4 очка. Ганновер идет 9-м, и от третьего места, позволяющего в плей-офф побороться за место в первой Бундеслиге, его отделяет 12 очков.

Матчи первой и второй Бундеслиг должны возобновиться 16 мая.

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