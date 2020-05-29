Германия

Немецкий клуб принял радикальные меры к своему нападающему.

Форвард Униона Себастьен Польтер не сыграет за Унион в оставшихся поединках сезона из-за отказа идти на снижение заработной платы, сообщает Sport1.de.

"Это одна из основополагающих ценностей Униона – мы формируем сообщество, основанное на солидарности, в котором мы стоим друг за друга и за наш клуб.

Себастьян – единственный представитель игроков и тренерского штаба, который, к сожалению, этого не делает. Это непонятно для, такое поведение разочаровывает", — приводит слова президента клуба официальный сайт берлинцев.

Напомним, что ранее поединок Униона пропустил главный тренер команды Урс Фишер.