Германия

Нападающий Баварии сдал отрицательный тест на коронавирус.

Эрик-Максим Чупо-Мотинг успешно отбыл карантин и после сдачи отрицательных тестов на коронавирус модет приступить к тренировкам — сообщает Sky Sport DE.

Чупо-Мотинг был одним из тех игроков Баварии, которых отправили на карантин из-за контактов с заболевшим Никласом Зюле.

Ожидается, что в ближайшие дни покинут карантин и Йозуа Киммих, Серж Гнабри с Джамалом Мусиала, которые также оказались в кругу общения Зюле.