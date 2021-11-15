Нападающий Баварии сдал отрицательный тест на коронавирус.
Эрик-Максим Чупо-Мотинг, Getty Images
15 ноября 2021, 17:02
Эрик-Максим Чупо-Мотинг успешно отбыл карантин и после сдачи отрицательных тестов на коронавирус модет приступить к тренировкам — сообщает Sky Sport DE.
Чупо-Мотинг был одним из тех игроков Баварии, которых отправили на карантин из-за контактов с заболевшим Никласом Зюле.
Ожидается, что в ближайшие дни покинут карантин и Йозуа Киммих, Серж Гнабри с Джамалом Мусиала, которые также оказались в кругу общения Зюле.