ЧМ-2022. Отбор

Немецкий футболист был вакцинирован от коронавируса.

Ранее немецкий футбольный союз сообщил о том, что один из футболистов в расположении сборной Германии сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. У него нет симптомов болезни и он был вакцинирован.

По информации Bild, этим футболистом был защитник Баварии Никлас Зюле. Вместе с ним на карантин были отправлены четверо других игроков, которые находились с ним в близком контакте. При этом они сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Напомним, уже в четверг, 11 ноября, Германия сыграет против Лихтенштейна, а затем 14 ноября встретится с Арменией.

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