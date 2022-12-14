ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар воротаря збірної Аргентини після виходу в фінал.

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес прокоментував вихід збірної Аргентини до фіналу ЧС-2022. Нагадаємо, в півфінальному матчі аргентинці здолали хорватів — 3:0.

"Не можу в це повірити. Коли ми програли на старті турніру, все було негаразд. Люди сумнівалися у нас, оскільки до цього була безпрограшна серія із 36 матчів. Перший тайм гри з Мексикою склався не найкращим чином. Усі хотіли, щоб ми програли. Це були ми проти решти світу. Я такий щасливий. Наша команда складається з 26 воїнів та 45 мільйонів аргентинців за нашими спинами.

Не має значення, з ким ми зіграємо у фіналі. І Марокко, і Франція показують чудові результати. Це дві різні, але дуже сильні збірні. Не має значення, хто стане нашим суперником, адже це фінал чемпіонату світу, і ми знаємо, що у будь-якому випадку буде дуже складно", — приводить слова Мартінеса RMC Sport.

Відео голів та огляд матчу Аргентина — Хорватія дивіться на Football.ua.