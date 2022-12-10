ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер Аргентини прокоментував роботу рефері та слова головного тренера суперників у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

Напередодні збірна Аргентини здобула здолала національну команду Нідерландів у серії післяматчевих пенальті (2:2, 4:3 – пен.) в рамках чвертьфінального протистояння чемпіонату світу-2022.

Нідерланди — Аргентина 2:2 (3:4 по пен.) Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Воротар "альбіселесте" Еміліано Мартінес, який потягнув два пенальті в післяматчевій серії, розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Це була дуже складна гра, проте Аргентині вдавалось контролювати її хід більшу частину ігрового часу.

За нами була перевага за рахунком у два м’ячі — 2:0, грали на перемогу. Проте рефері зробив усе, щоб суперники отримали можливість відігратись. У підсумку — гарний удар головою та якісний постріл із розвороту від Вегхорста.

У той момент гра фактично перевернулась із ніг на голову. Як я вже казав, рефері зробив усе необхідне для цього. Десять хвилин компенсованого часу… Пффф… Узагалі не було підстав для такої кількості доданих хвилин. За цей час ми вийшли з власного штрафного два-три рази, не більше.

Арбітр просто хотів, щоб Нідерланди забили. Сподіваюсь, що Лаос більше ніколи не судитиме матчі такого рівня. Він — шкідник.

Коли гра перейшла до овертаймів, я пригадав, що ван Гал казав перед грою, буцімто Нідерланди матимуть якусь перевагу в серії пенальті, якщо вона відбудеться, що вони обов’язково переможуть у такому випадку. Я б рекомендував йому стулити пельку.

Наступний суперник — Хорватія. Буде дуже важка гра, проте інших на цьому турнірі в нас ще не було. Ми натхненні сьогоднішнім успіхом, проте завтра потрібно про нього забути заради підготовки до наступної гри", — заявив аргентинський виконавець.

У півфіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Хорватії.