Найкращий воротар ЧС-2022 висловився щодо фінальної гри.
Еміліано Мартінес. Getty Images
18 грудня 2022, 21:45
Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес прокоментував перемогу над збірною Франції у фіналі ЧС-2022.
"У цьому матчі нам довелося страждати. Коли ми думали, що контролюємо гру, збірна Франції повернулася в неї. Дуже складний матч, нашій команді було призначено терпіти, щоб досягти цього результату.
Ми вели 3:2, потім вони заробили пенальті і забили, а потім майже забили знову. На щастя, мені в останній момент вдалося відбити удар ногою.
Я мріяв про перемогу на чемпіонаті світу, я просто не маю слів. Перед серією пенальті я був спокійним. Я завжди раджу своїм партнерам зберігати спокій.
Цю перемогу я присвячуючи сім'ї. Я зі скромного району, дуже рано поїхав до Англії. Отже, перемога присвячується і моєму місту", — сказав Мартінес.
Відео голів, найкращих моментів та серії пенальті матчу між Аргентиною та Францією вже доступно на Football.ua.