ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Найкращий воротар ЧС-2022 висловився щодо фінальної гри.

Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес прокоментував перемогу над збірною Франції у фіналі ЧС-2022.

"У цьому матчі нам довелося страждати. Коли ми думали, що контролюємо гру, збірна Франції повернулася в неї. Дуже складний матч, нашій команді було призначено терпіти, щоб досягти цього результату.

Ми вели 3:2, потім вони заробили пенальті і забили, а потім майже забили знову. На щастя, мені в останній момент вдалося відбити удар ногою.

Я мріяв про перемогу на чемпіонаті світу, я просто не маю слів. Перед серією пенальті я був спокійним. Я завжди раджу своїм партнерам зберігати спокій.

Цю перемогу я присвячуючи сім'ї. Я зі скромного району, дуже рано поїхав до Англії. Отже, перемога присвячується і моєму місту", — сказав Мартінес.

Відео голів, найкращих моментів та серії пенальті матчу між Аргентиною та Францією вже доступно на Football.ua.