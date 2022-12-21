ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментатор дав свою оцінку дій голкіпера збірної Аргентини у фіналі ЧС-2022.

Мартінес видав блискучий матч проти Франції та у підсумку став найкращим кіпером на турнирі. Аргентина обіграла французів у серії пенальті.

"Знаєте, на що я звернув увагу? На обличчя Еміліано Мартінеса. Перед ударом Чуамені показали його обличчя, його очі. Та він відбитий наглухо. Він просто відбитий чудак. Цей Чуамені вийшов, 100 мільйонів… А показують обличчя Еміліано… Не знаю, що він їсть, що він курить, що він нюхає. Він просто на**р відбитий".

"Парадокс у тому, йому 30 років, а він у футбол грає третій сезон. Він завжди то сидить на банці в Арсеналі, то десь його відправляють по орендах. Він третій сезон грає в якійсь там Астон Віллі. Ну по факту. А потім, коли йому цю рукавичку дали… Ну не відморозок?".

Також Віктору не сподобалася гра Кіліана Мбаппе, котрий все ж таки оформив хет-трик. Коментатор аргументував свою думку наступним чином:

"Мені взагалі не сподобалося, як Мбаппе зіграв у фіналі. Три забив? Перший момент — пенальті. Поставив м’яч на точку, пробив. Він заробив пенальті? Ні, не він. Другий момент, другий гол — взагалі нема питань. Але знову ж таки, відібрав м’яч у Мессі — Коман у центрі поля, Мессі загубив м’яч. Йде переведення туди, що робить Мбаппе? Так, він класно, грамотно головою скидає на Тюрама. А от далі — це вже Тюрамчик.

Він скидає й біжить за спину, цей йому в дотик віддає і Мбаппе б’є зльоту. Так, нема питань. Але в цілому… Ну ще був момент, коли він трьох у штрафному майданчику обіграв. Але я не можу сказати, що Мбаппе якось шалено вів збірну Франції вперед. Та, він забив три м’ячі, але два з них — з пенальті".