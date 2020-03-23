Жозе Моуриньо в очередной раз смог удивить мир своей неординарностью, проявив истинно человеческие качества.

Тренер Тоттенхэма поработал волонтером в лондонском отделении благотворительной организации Age UK Enfild, разнося продукты питания пожилым людям — сообщил официальный Твиттер организации.

Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ не возобновится ранее 1 июня.

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