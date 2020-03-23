Англия

Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо решил лично поучаствовать в оказании помощи самым уязвимым перед COVID-19 жителям Великобритании.

Жозе Моуриньо в очередной раз смог удивить мир своей неординарностью, проявив истинно человеческие качества.

Тренер Тоттенхэма поработал волонтером в лондонском отделении благотворительной организации Age UK Enfild, разнося продукты питания пожилым людям — сообщил официальный Твиттер организации.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community ❤️❤️ #THFC please donate 🙏🏼 https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi — Love Your DoorStep (@LoveUrdoorstep) March 23, 2020

Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ не возобновится ранее 1 июня.

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