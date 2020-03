Жозе Моуриньо в очередной раз смог удивить мир своей неординарностью, проявив истинно человеческие качества.

Тренер Тоттенхэма поработал волонтером в лондонском отделении благотворительной организации Age UK Enfild, разнося продукты питания пожилым людям — сообщил официальный Твиттер организации.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community ❤️❤️ #THFC please donate 🙏🏼 https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi