Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо решил лично поучаствовать в оказании помощи самым уязвимым перед COVID-19 жителям Великобритании.
Жозе Моуриньо, Getty Images
23 марта 2020, 22:49
Жозе Моуриньо в очередной раз смог удивить мир своей неординарностью, проявив истинно человеческие качества.
Тренер Тоттенхэма поработал волонтером в лондонском отделении благотворительной организации Age UK Enfild, разнося продукты питания пожилым людям — сообщил официальный Твиттер организации.
Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ не возобновится ранее 1 июня.
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