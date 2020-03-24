Италия

Андреа Сарантини, выступающей в аренде за Виченцу, стал очередной жертвой коронавируса.

Нападающий Лечче Андреа Сарантини, арендованный Виченцей (лидер Серии С) до конца нынешнего сезона, заболел COVID-19 — сообщил официальный Твиттер клуба Евгения Шахова.

31-летний нападающий до 2018 года выступал за клубы низших итальянских лиг, после чего присоединился к Лечче, в составе которого провел 18 матчей (5 голов), после чего отправился в аренду в Витербезе (13, 1), а затем в Виченцу (3, 1).

Андреа стал 17-м профессиональным футболистом, ставшим жертвой коронавируса в Италии.

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