Италия

Клубы Серии А предложили свой формат на ближайшие два сезона.

Руководство и клубы лиги провели видео-конференцию, на которой большинство участников Серии А предложили вариант розыгрыша следующих чемпионатов.

Журналист Николо Шира сообщает, что в этом сезоне элитный дивизион может сохранить всех участников, а также приобрести еще две лучшие команды Серии Б.

Таким образом, в следующем сезоне в Серии А могут сыграть 22 команды. Однако ближайшие два года будут вылетать четыре команды, чтобы вернуться к системе с 20 командами.

Напомним, что президент Сампдории ранее выразил мысль, что Серию А нужно закончить прямо сейчас и думать о следующем сезоне.