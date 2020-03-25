Клубы Серии А предложили свой формат на ближайшие два сезона.
Матч Серии А, getty images
25 марта 2020, 13:18
Руководство и клубы лиги провели видео-конференцию, на которой большинство участников Серии А предложили вариант розыгрыша следующих чемпионатов.
Журналист Николо Шира сообщает, что в этом сезоне элитный дивизион может сохранить всех участников, а также приобрести еще две лучшие команды Серии Б.
Таким образом, в следующем сезоне в Серии А могут сыграть 22 команды. Однако ближайшие два года будут вылетать четыре команды, чтобы вернуться к системе с 20 командами.
Напомним, что президент Сампдории ранее выразил мысль, что Серию А нужно закончить прямо сейчас и думать о следующем сезоне.