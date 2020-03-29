Италия

Вице-президент Интера Хавьер Дзанетти рассказал о ситуации в клубе.

Хавьер Дзанетти считает, что Интер относительно успешно справляется с последствиями пандемии коронавируса благодаря предупреждению президента клуба Стивена Чжана.

"Еще задолго до того, как в Италии ситуация стала угрожающей, Стивен Чжан рассказал нам о том, что происходит в Китае, – цитирует вице-президента Интера сайт Джанлуки Ди Марцио. – Благодаря этому мы смогли подготовиться и принять меры предосторожности. Кроме того, Интер немедленно включился в сбор средств для больниц Ломбардии".

"Сейчас мы ничего не можем сказать о том, когда ситуация наладится. Надеюсь, со временем мы все сможем выходить на улицу, а пока надо соблюдать карантин. Все наши игроки обеспечены программами питания и тренировок в домашних условиях, а также необходимой психологической поддержкой. Чем занимаюсь в это время я? В основном кулинарным искусством".

Ранее сообщалось, что первенство Серии А может возобновиться в июле или августе.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.