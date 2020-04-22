Италия

Руководство Интера отреагировало на рассказ Ромелу Лукаку о январской "эпидемии" в клубе.

Общаясь в Инстаграм с женой Дриса Мертенса и, по совместительству, ведущей бельгийского телевидения Кэт Керкхофс, нападающий Интера Ромелу Лукаку рассказал о том, что в январе в Интере болели 23 из 25-ти футболистов основного состава, но клуб никого не проверил на коронавирус. Естественно, реакция клуба на такие откровения была далекой от благодушной.

Интер решил не вступать в публичную полемику со своим игроком, поэтому никаких официальных заявлений по этому поводу не ожидается. Однако, по информации Gazzetta dello Sport, руководство "змеев" пришло в ярость.

В первую очередь "нерадзурри" возмутил тот факт, что бельгиец зачем-то приплел в эту историю коронавирус, хотя описывал события в 20-х числах января (матч Интера против Кальяри состоялся 26 января), а первый случай COVID-19 в Италии был зафиксирован почти месяц спустя — 21 февраля.

Кроме того, факты, поданные Лукаку бельгийской журналистке, не соответствовали действительности.

На самом деле, накануне матча с Кальяри, в котором Милан Шкриниар попросил замену на 17-й минуте, болели не 23 игрока, а лишь трое (де Врей, Шкриниар и д'Амброзио — у них был грипп, при этом Шкриниар сам упросил поставить его в "основу", но не потянул...), еще у четверых (Гальярдини, Сенси, Брозовича и Борхи Валеро) были травмы. Кого-то из них Антонио Конте намеренно включил в заявку, чтобы дезинформировать соперника, а не потому что у него не осталось в запасе здоровых игроков.

Также отмечается, что вплоть до "черной даты" для Италии 21 февраля, в Интере заболел гриппом (обычным!) еще один человек — Бастони, а 4 человека, переболевших гриппом за месяц в это время года является совершенно нормальным. Так что ни о какой эпидемии, особенно об ее игнорировании руководством, речь идти не может. Также нелепыми являются мысли о том, что больных стоило бы протестировать на COVID-19 — в то время, когда в Италии о болезни и каких-то тестах на нее знали только по репортажам из Китая (Ухань был закрыт на карантин лишь 22 января).

Лукаку уже успел извиниться за то, что "сделал достоянием общественности" внутренние дела клуба, однако ничего не сказал о заведомо ложной информации. И, учитывая настроение руководства клуба после публикации его откровений, легким испугом бельгийцу отделаться не удастся.

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