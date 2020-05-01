Италия

Полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини считает, что чемпионат Италии надо обязательно доиграть.

По мнению Лоренцо Пеллегрини, отсутствие футбола в Италии не только заставляет игроков и тренеров скучать, но может стать фатальным для всех, кто работает в футбольной сфере.

"Мы все очень хотим вернуться в игру, – цитирует Пеллегрини Tuttosport. – Я понимаю, что при этом нельзя ставить под угрозу жизнь и здоровье людей, но, думаю, если строго соблюдать все меры предосторожности, можно вернуться к тренировкам, а потом и к играм".

"Футбол очень важен для Италии не только в эмоциональном плане. Не стоит забывать, что в футбольной сфере работают тысячи людей, и если сезон не возобновится, то это может иметь катастрофические экономические последствия для них и их семей".

Ранее сообщалось, что все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона, а клубам Эмилии-Романьи и Кампаньи президенты этих итальянских регионов разрешили начать тренировки.

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