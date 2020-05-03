Италия

Со вторника футболисты Интера начнут подготовку к возобновлению сезона.

После получения разрешения от правительства Италии возобновить тренировки, Интер принял решение приступить к работе во вторник, 5 мая — сообщает Sky Sport Italia.

"Нерадзурри" планируют с 5 мая проводить занятия группами по 3-4 игрока на четырех полях базы Аппиано Джентиле, которые регулярно подвергались санобработке с февраля.

Тренировки будут проходить при минимальном необходимом количестве тренеров и под наблюдением медицинского персонала.

Все игроки Интера, пребывавшие за пределами Италии, уже прошли двухнедельный период самоизоляции, кроме Алексиса Санчеса, у которого 14 дней истекут в понедельник.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 мая, к тренировкам приступят Сассуоло и Парма, а во вторник, 5 мая — Болонья.

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