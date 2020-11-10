Функционер "фиалок" не может понять логику антикоронавирусных правил.
Даниэле Праде, Getty Images
10 ноября 2020, 17:51
Спортивный директор Фиорентины Даниеле Праде заявил, что правила ФИФА противоречат распоряжению органов здравоохранения Италии.
"Я ничего не понимаю. Вчера нам говорят, что мы на карантине до 14 ноября, но в то же время ФИФА утверждает, что игроки должны уехать в сборные, — цитирует Праде Football Italia. — В этих правилах нет никакой ясности, мы не знаем, что кому отвечать. Мы постараемся сделать правильные шаги в этой ситуации и ждем развития событий".
Ранее сообщалось, что на пост главного тренера Фиорентины вместо уволенного Джузеппе Якини назначен Чезаре Пранделли.