Италия

Функционер "фиалок" не может понять логику антикоронавирусных правил.

Спортивный директор Фиорентины Даниеле Праде заявил, что правила ФИФА противоречат распоряжению органов здравоохранения Италии.

"Я ничего не понимаю. Вчера нам говорят, что мы на карантине до 14 ноября, но в то же время ФИФА утверждает, что игроки должны уехать в сборные, — цитирует Праде Football Italia. — В этих правилах нет никакой ясности, мы не знаем, что кому отвечать. Мы постараемся сделать правильные шаги в этой ситуации и ждем развития событий".

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера Фиорентины вместо уволенного Джузеппе Якини назначен Чезаре Пранделли.