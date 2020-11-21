Италия

Еще один игрок национальной сборной не поможет команде после возвращения из сборной.

Один из игроков Торино сдал положительный тест на коронавирус и не сыграет в восьмом туре Серии А против Интера — сообщил официальный сайт клуба.

Футболист, имя которого не называется, по возвращении в Италию после международных матчей сдал отрицательный тест, однако следующий анализ оказался положительным.

Это уже не первый случай в Торино. В данный момент на самоизоляции находятся несколько футболистов и главный тренер Марко Джампаоло.

Матч Интер — Торино запланирован на воскресенье, 22 ноября. Начало в 16:00 по киевскому времени.