Украина: Первая лига

Здоровыми оказались 5 футболистов и 3 тренера команды.

Очередное тестирование на коронавирус в Прикарпатье показало, что клуб захлестнула вторая волна коронавируса — сообщил официальный сайт команды Первой лиги.

Накануне матча 14-го тура против Волыни положительными оказались 25 результатов, и лишь 5 игроков и 3 тренера были здоровы.

В конце октября в Прикарпатье было выявлено 13 положительных тестов, но тогда удалось набрать необходимое количество игроков для матча против Агробизнеса.

Сейчас же команда в полном составе отправлена на двухнедельную самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса в Олимпике не состоится его матч в УПЛ против Зари.