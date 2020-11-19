Здоровыми оказались 5 футболистов и 3 тренера команды.
Фото ФК Прикарпатье
19 ноября 2020, 16:42
Очередное тестирование на коронавирус в Прикарпатье показало, что клуб захлестнула вторая волна коронавируса — сообщил официальный сайт команды Первой лиги.
Накануне матча 14-го тура против Волыни положительными оказались 25 результатов, и лишь 5 игроков и 3 тренера были здоровы.
В конце октября в Прикарпатье было выявлено 13 положительных тестов, но тогда удалось набрать необходимое количество игроков для матча против Агробизнеса.
Сейчас же команда в полном составе отправлена на двухнедельную самоизоляцию.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса в Олимпике не состоится его матч в УПЛ против Зари.