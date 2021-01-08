Италия

Футболист переберется в бергамский клуб.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко подписал контракт с Аталантой. Об этом сообщает YouTube-канал ТаТоТаке.

По информации источника, контракт с клубом подписан на пять лет.

Пока неизвестно, перейдет Коваленко в Аталанту зимой с компенсацией или же летом на правах свободного агента.

Также сообщается, что главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини следил за украинцем и знает, как использовать его в своей тактической схеме.

Ранее стала известна возможная зарплата Виктора Коваленко в Аталанте.

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