Футболист переберется в бергамский клуб.
ВИКТОР КОВАЛЕНКО, GETTY IMAGES
08 января 2021, 13:58
Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко подписал контракт с Аталантой. Об этом сообщает YouTube-канал ТаТоТаке.
По информации источника, контракт с клубом подписан на пять лет.
Пока неизвестно, перейдет Коваленко в Аталанту зимой с компенсацией или же летом на правах свободного агента.
Также сообщается, что главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини следил за украинцем и знает, как использовать его в своей тактической схеме.
Ранее стала известна возможная зарплата Виктора Коваленко в Аталанте.
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