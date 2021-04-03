Италия

Бывший игрок "бьянконери" высказался о нападающих.

Экс-хавбек Ювентуса Клаудио Маркизио поделился мыслями о будущем форвардов туринцев Пауло Дибалы и Криштиану Роналду.

"Все зависит от клуба. Ценность Дибалы нельзя ставить под сомнение. Это чистый талант, но он может остаться, только если ему есть что предложить.

Надеюсь, что Роналду останется. Для этого ему нужны правильное поведение и желание побеждать, которое обычно у него есть.

То же самое касается и любого другого игрока. Не так легко находить в себе прежнюю энергию, когда ты уже столько лет в футболе", – сказал итальянец.

Ранее СМИ сообщали, что у Пауло Дибалы нет перспектив быть важной частью нынешнего Ювентуса.

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