ЧМ-2022. Отбор
Португальцы добыли важные три очка.
Игроки сборной Португалии, твиттер Роналду
31 марта 2021, 11:23
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил команду с победой над Люксембургом в рамках отбора на ЧМ-2022.
"Важная победа на пути к нашей цели. Поздравляю команду!", – написал нападающий в своем Twitter.
Напомним, что на 51-й минуте матча Роналду вывел свою сборную вперед, тем самым прервав свою безголевую серию за национальную команду.
Также ранее сообщалось, что Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную.
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