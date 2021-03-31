ЧМ-2022. Отбор

Португальцы добыли важные три очка.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил команду с победой над Люксембургом в рамках отбора на ЧМ-2022.

"Важная победа на пути к нашей цели. Поздравляю команду!", – написал нападающий в своем Twitter.

Напомним, что на 51-й минуте матча Роналду вывел свою сборную вперед, тем самым прервав свою безголевую серию за национальную команду.

Также ранее сообщалось, что Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную.

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