ЧМ-2022. Отбор

По словам УЕФА, воздействие пандемии коронавируса заставило отложить внедрение системы VAR в квалификации ЧМ.

УЕФА назвал всем известную причину, по которой система VAR не может использоваться в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Матч второго тура отборочного цикла между сборными Португалии и Сербии запомниться всем не своим счетом 2:2, а незасчитанным голом Криштиану Роналду в добавленное время ко второму тайму, когда судьи посчитали, что мяч не пересек линию ворот.

Это уже не первый скандальный и спорный эпизод по ходу нынешней отборочной кампании. В матче стартового тура между сборными Франции и Украины (1:1), судейская бригада не увидела офсайд у французов, которые в этот же момент забили в ворота украинцев.

"В 2019 году УЕФА предложил ФИФА внедрить VAR для текущей отборочной кампании чемпионата мира.

Воздействие пандемии коронавируса на операционные и логистические возможности заставило УЕФА отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22, а также отозвать предложение о внедрении VAR в европейских отборочных матчах ЧМ-2022.

VAR также не использовался на групповом этапе Лиги наций осенью 2020 года и, следовательно, до настоящего времени никогда не использовался в матчах группового этапа сборных на стадии квалификации", — приводит слова УЕФА Associated Press.

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