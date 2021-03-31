ЧМ-2022. Отбор
Португальскому нападающему осталось совсем немного.
Криштиану Роналду, getty images
31 марта 2021, 01:00
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Португалии в гостях обыграла Люксембург со счетом 1:3.
Один из голов в поединке забил Криштиану Роналду — португальский нападающий вывел свою команду вперед в начале второго тайма.
Это взятие ворот стало для звездного бомбардира 103 в футболке национальной сборной — до мирового рекорда Али Даеи осталось шесть мячей.
Напомним, что Реал рассматривает вариант с возвращением Роналду, при условии снижения зарплаты португальца.