ЧМ-2022. Отбор

Арбитр признал свою вину, как сказал после матча наставник португальской команды Фернанду Сантуш.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ничью в скандальном матче второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Сербии (2:2).

"У меня нет объяснения результату. Мы изучали Сербию. Мы знали, как играть с ними, что и продемонстрировали в первом тайме. Мы знали, что они могут изменить ход матча, и мы должны были быть к этому готовы, Сербия хорошо начала второй тайм и забила. Затем они сравняли счет, но мы хорошо отреагировали, создав возможности для забитого мяча.

В конце концов, мяч был забит — на полметра, но гол Роналду не был засчитан. Конечно, это не компенсирует тот факт, что мы не играли достаточно хорошо. Но, если мяч был в воротах, он должен быть засчитан. Рефери впоследствии увидел, что произошло, и подошел ко мне после игры, чтобы извиниться за свою ошибку", — приводит слова Сантуша Eurosport.

Видеообзор матча Сербия — Португалия можно посмотреть на Football.ua.