Футболист поставил третью дозу вакцины.
Джорджо Кьеллини, Getty Images
02 декабря 2021, 22:36
Защитник и капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини третий раз вакцинировался от коронавируса. Об этом футболист сообщил в своем Twitter.
"Сегодня утром я получил третью дозу вакцины COVID-49. Благодаря вакцинам и средствам индивидуальной защиты мы пытаемся вернуться к нормальной жизни.
Давайте все внесем свой вклад, давайте сделаем прививки для себя и для защиты самых уязвимых людей", — написал итальянец в Сети.
В текущем сезоне на счету 37-летнего Кьеллини 10 матчей, в которых он получил две желтые карточки.
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