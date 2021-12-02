Италия

Футболист поставил третью дозу вакцины.

Защитник и капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини третий раз вакцинировался от коронавируса. Об этом футболист сообщил в своем Twitter.

"Сегодня утром я получил третью дозу вакцины COVID-49. Благодаря вакцинам и средствам индивидуальной защиты мы пытаемся вернуться к нормальной жизни.

Давайте все внесем свой вклад, давайте сделаем прививки для себя и для защиты самых уязвимых людей", — написал итальянец в Сети.

В текущем сезоне на счету 37-летнего Кьеллини 10 матчей, в которых он получил две желтые карточки.

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