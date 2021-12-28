Еще один клуб испанского чемпионата отрапортовал о новых заболевших.
бетис, getty images
28 декабря 2021, 10:58
Один из лидеров испанской Ла Лиги Бетис отменил утреннюю тренировку по причине подозрений на заражение коронавирусом у целого ряда игроков.
Проведенное тестирование оказалось положительным у шести футболистов. Имена заболевших футболистов не сообщаются, однако отмечается, что все игроки и члены персонала, у кого оказался положительный тест, чувствуют себя хорошо и не имеют ярко выраженных симптомов.
По информации Marca, 4 из 6 положительных тестов были получены еще вчера.
После 18-ти туров Бетис неожиданно расположился на третьем месте, имея в своем активе 33 очка.
Следующий поединок в рамках Ла Лиги "зелено — белые" проведут против Сельты второго января в 19:30.
Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в Эспаньоле.