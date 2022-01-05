Италия

Кроме Алекса Мерета, тестирование не прошел сотрудник технического персонала.

Не успел Элиф Эльмас подтвердить свое исцеление двумя отрицательными тестами, как его место на карантине занял другой футболист — сообщила пресс-служба Наполи.

Во время очередного тестирования в среду, 5 января, положительными оказались результаты голкипера Алекса Мерета и одного из сотрудников технического персонала.

Оба прошли вакцинацию, у обоих болезнь протекает бессимптомно.

Наполи надеется получить запрет на поездку в Турин на матч против Ювентуса от органов здравоохранения Кампаньи.