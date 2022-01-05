Кроме Алекса Мерета, тестирование не прошел сотрудник технического персонала.
Алекс Мерет, Getty Images
05 января 2022, 15:29
Не успел Элиф Эльмас подтвердить свое исцеление двумя отрицательными тестами, как его место на карантине занял другой футболист — сообщила пресс-служба Наполи.
Во время очередного тестирования в среду, 5 января, положительными оказались результаты голкипера Алекса Мерета и одного из сотрудников технического персонала.
Оба прошли вакцинацию, у обоих болезнь протекает бессимптомно.
Наполи надеется получить запрет на поездку в Турин на матч против Ювентуса от органов здравоохранения Кампаньи.