Защитник Милана поступил в распоряжение тренерского штаба.
Давиде Калабрия, Getty Images
14 января 2022, 17:20
Тестирование не выявило у Давиде Калабрии коронавируса — сообщил официальный сайт Милана.
В субботу, 15 января, защитник поступит в распоряжение тренерского штаба "россонери".
Это известие наверняка обрадует поклонников Милана, поскольку и без того переполненный лазарет клуба пополнил Томори.
Матч 22 тура Серии А Милан — Специя состоится в понедельник, 17 января, в 19:30 по киевскому времени.