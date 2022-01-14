Италия

Защитник Милана поступил в распоряжение тренерского штаба.

Тестирование не выявило у Давиде Калабрии коронавируса — сообщил официальный сайт Милана.

В субботу, 15 января, защитник поступит в распоряжение тренерского штаба "россонери".

Это известие наверняка обрадует поклонников Милана, поскольку и без того переполненный лазарет клуба пополнил Томори.

Матч 22 тура Серии А Милан — Специя состоится в понедельник, 17 января, в 19:30 по киевскому времени.