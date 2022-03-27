Италия

Кількість нарікань на помилки відео асистентів арбітрів змусило почати підготовку саме фахівців з VAR.

З літа 2022 року Італійска Ассоціація арбітрів розпочне підготовку відео ассистентів арбітрів — повідомляє Sport Mediaset.

Як пояснив колишній арбітр Джанлука Роккі, зараз відповідальний за суддівськи призначення, при роботі з системою VAR є багато особливостей, якім краще навчати з початку кар'єри.

При цьому Роккі не виключає, що на цих курсах будуть навчаться й ті, хто паралельно судить зі свистком або прапорцем.

Але всі бажаючі займатися пройдуть попередне тестування, щоб виявити тих, хто дійсно зможе відповідати умовам.

Курси почнуть роботу в Коверчано з липня.