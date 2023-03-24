Італія

Тренеру також запропонують підняти зарплату.

Наполі планує продовжити контракт із головним тренером Лучано Спаллетті. Про це пише La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, клуб запропонує фахівцю контракт ще на два роки із підвищенням заробітної плати до 4 мільйонів євро на рік після сплати податків.

У теперішній угоді є опція автоматичного продовження на один рік, до 2024, із зарплатою 3 мільйони євро, але президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс хотів би укласти нову угоду.

Спаллетті очолив неаполітанців у 2021 році, змінивши на посаді Дженнаро Гаттузо. У сезоні-2022/23 Наполі — лідирує у турнірній таблиці Серії А після 27 турів, випереджаючи другий Лаціо на 19 очок за 11 турів до кінця.