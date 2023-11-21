Більше разів на чемпіонат Європи відбирались Німеччина та Іспанія.
Гравці збірної Італії, Getty Images
21 листопада 2023, 13:27
Збірна Італії в матчі відбірного циклу Євро-2024 не змогла обіграти Україну (0:0), але все ж таки гарантувала собі місце на чемпіонаті Європи.
За інформацією OptaPaolo, для "адзуррі" це буде 11 розіграш у фінальній частині турніру чемпіонату Європи.
Більше успішних кваліфікацій на Євро мають у своєму активі лише дві збірні – Німеччина (14) та Іспанія (12).
Італія, як і Україна, набрала 14 очок і вийшла на Євро-2024 з другого місця у групі, а перший рядок дістався Англії, яка набрала 20 балів.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.