Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 20 листопада 2023 року, 21:45.

У рамках вирішального поєдинку відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла в нульову нічию з Італією, поступившись у підсумку прямою путівкою італійцям на континентальну першість, але ще маючи шанси кваліфікуватися через плей-оф Ліги націй.

У першому таймі команда Лучано Спаллетті змусила "синьо-жовтих" переважний період часу перебувати в захисті, тоді як після перерви підопічні Сергія Реброва вже частіше змушували суперника оборонятися, але таки не змогли досягти успіху в завершальній фазі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна — Італія в 10 турі відбору на ЄВРО-2024:

Україна — Італія 0:0



Україна: Трубін — Конопля (Тимчик, 84), Сваток, Забарний, Миколенко — Степаненко (Піхальонок, 80) — Циганков (Зубков, 80), Судаков, Зінченко (Сікан, 85), Мудрик — Довбик.



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Ачербі, Бонджорно, Дімарко — Фраттезі, Жоржиньйо (Крістанте, 71), Барелла — Дзаніоло (Політано, 71, Дарміан, 90+2), Распадорі (Скамакка, 46), К’єза (Кін, 81).



Попередження: Конопля — Бонджорно.