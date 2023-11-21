Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець дав свій коментар.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував нічийний результат у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Італії (0:0).

"У першому таймі нам більше доводилося захищатись, але наприкінці ми змогли створити моменти. До фінального свистка ми виклалися на максимум і з гордістю йдемо в плей-оф.

Після фінального свистка ми подякували нашим вболівальникам за їхню допомогу. Вони приїхали сюди з усієї Європи та були неймовірними. Тепер у нас є час підготуватися до плей-оф якнайкраще.

Якщо всі будуть здорові, у нас будуть добрі шанси на успіх", — наводить слова Степаненка офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.