Гравець дав свій коментар.
ТАРАС СТЕПАНЕНКО, GETTY IMAGES
21 листопада 2023, 09:57
Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував нічийний результат у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Італії (0:0).
"У першому таймі нам більше доводилося захищатись, але наприкінці ми змогли створити моменти. До фінального свистка ми виклалися на максимум і з гордістю йдемо в плей-оф.
Після фінального свистка ми подякували нашим вболівальникам за їхню допомогу. Вони приїхали сюди з усієї Європи та були неймовірними. Тепер у нас є час підготуватися до плей-оф якнайкраще.
Якщо всі будуть здорові, у нас будуть добрі шанси на успіх", — наводить слова Степаненка офіційний сайт УЄФА.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.