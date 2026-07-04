Італія

Даніеле Де Россі наполягає на переході нападника, з яким уже працював у римському клубі.

Український форвард Артем Довбик може вже цього літа змінити клуб, але залишитися в Серії A. Як повідомляє Sky Sport Italia, Дженоа активно працює над орендою нападника Роми.

За інформацією джерела, головний тренер генуезців Даніеле Де Россі особисто зацікавлений у трансфері 29-річного українця. Фахівець добре знайомий із можливостями Довбика, адже раніше працював із ним у Ромі, і саме його наполегливість стала одним із ключових чинників у переговорах.

Зазначається, що Рома вже дала згоду на можливу оренду нападника. Сам Довбик також дедалі більше схиляється до переїзду в Дженоа, де може отримати більше ігрової практики після непростого сезону-2025/26, який був затьмарений травмами.

Водночас римський клуб уже працює над пошуком нового центрфорварда. Одним із головних кандидатів на підсилення атаки Роми є нападник Брюгге Ніколо Трезольді.

Окрім Довбика, Дженоа продовжує працювати над іншими трансферами. Клуб близький до підписання півзахисника Марселя Амеда Жуніора Траоре, а також розглядає можливість запрошення форварда П'єра-Емеріка Обамеянга.