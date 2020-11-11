Лига наций

Янне Андерссон не сможет руководить командой в ноябрьских матчах.

Тест на коронавирус главного тренера сборной Швеции дал положительный результат — сообщил официальный сайт шведской федерации футбола.

Андерссон находился на домашнем карантине в связи с COVID-19 у одного из членов его семьи, однако во вторник тестирование показало, что Янне также не избежал инфекции.

58-летний тренер сборной чувствует себя хорошо, но остается в изоляции и не может руководить сбором национальной команды.

Сборная Швеции занимает последнее место в группе А3 и в ноябре проведет товарищескую встречу с Данией (11 ноября), а затем сыграет в Лиге наций с Хорватией (14 ноября) и Францией (17 ноября).