Лига наций

Главному тренеру сборной Украины предстоит серьезно поразмыслить.

Сегодня, 17 ноября, должен состояться матч между сборными Украины и Швейцарии. Сейчас он находится в подвешенном состоянии из-за вспышки коронавируса в нашей сборной.

Так, сегодня днем стало известно о положительных тестах Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса.

Если игра состоится, то Шевченко предстоит всерьез поразмыслить о том, кем заменить Малиновского. Какие есть варианты?

Следить за событиями этого поединка, если он конечно состоится, вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.