Лига наций

Определилась дата прибытия национальной сборной в Киев.

Сборная Украины вернется домой из Швейцарии 18 ноября. Об этом рассказал пресс-секретарь национальной команды Александр Гливинский в эфире Громадського радио.

"Футболисты вернутся чартерным рейсом. Власть Швейцарии позволила покинуть текущее расположение, при условии, что спортсмены будут ехать не на общественном транспорте, а отдельным".

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Отметим, что вся делегация сборной Украина была вынуждена отправиться на карантин из-за решения местной власти.

Напомним, что только два футболиста получили право передвижения ввиду того, что ранее уже переболели коронавирусом.