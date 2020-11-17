Лига наций

Главный тренер швейцарцев дал комментарий насчет матча против Украины.

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович пожелал здоровья членам украинской сборной и выразил готовность побеждать на поле.

"Мы были готовы, команда была очень мотивирована после нескольких последних игр и в очень хорошей форме. Мы очень ждали этой игры. К сожалению, сейчас все сложилось иначе, мы не можем повлиять на это.

Желаем всем игрокам и сотрудникам Украины с положительным результатом теста выздороветь. Мы футболисты и всегда хотим побеждать на поле. К сожалению, у нас больше нет этой возможности", — приводит слова Петковича официальный сайт федерации футбола Швейцарии.

Напомним, что ранее УЕФА выступил с официальным заявлением по поводу матча Швейцария — Украина.