Лига наций

Наша команда вернулась в Украину.

В эфире программы Футбол News сообщили, что наша главная команда успешно приземлилась в Борисполе. Все сдали тесты на коронавирус, после чего отправились домой строго по одному на отдельном транспорте.

Также отмечается, что самолет с нашей командой должен был прилететь на два часа раньше.

Теперь сборная будет ждать решения УЕФА касательно отмены матча со Швейцарией.

Ранее главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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