ЧМ-2022. Отбор

Наставник валлійської команди прокоментував результат зустрічі проти збірної України.

Збірна України була в одному кроці від фінального етапу чемпіонату світу-2022, але пропустила один гол і не зуміла вразити ворота суперника, незважаючи на чудову гру та безліч моментів.

"Було багато емоцій у цій грі. Часом охоплювало шаленство, але сьогодні ми з усім упоралися. Ми були чудовими.

Наші вболівальники неймовірні. Вони допомагали нам з першої та до 96-ї хвилини.

Перед грою мене часто питали, чи не нервуюся, але я, швидше, був натхненний, оскільки цим хлопцям я довіряю. Я бачу, що та як вони роблять на тренуваннях. Звичайно, я хвилювався, але з вірою в цих хлопців", — сказав Роб Пейдж в інтерв'ю УЄФА.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голу та огляд матчу між збірними України та Уельсу.