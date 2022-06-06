ЧМ-2022. Отбор

Півзахисник збірної Уельсу висловився після матчу проти України.

Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу мінімально програла Уельсу.

Півзахисник валлійців Джо Аллен дав коментар після матчу.

"Важко висловити таке словами. Це те, про що ми давно мріяли. Нас супроводжувала удача: Вейн зробив кілька чудових сейвів, а всі ми захищалися з останніх сил. Час святкувати!

Я б із задоволенням зазначив, що ми були спокійнішими [уболівальників]. Адреналін перед грою справді наростає, і треба розумно це використати. У результаті ми взяли себе в руки, а після штрафного удару Гарета повели у рахунку.

Єдине, на що ми можемо покластися, це на самих себе. Ми пройшли дуже довгий шлях. Амбіції цієї команди не обмежуються одним випадковим переможним ударом. Наш нинішній склад дуже відрізняється від колишнього — його рівень зашкалює. Тепер нам належить з нетерпінням чекати на чемпіонат світу, і це неймовірно", — наводить слова Аллена офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голу та огляд матчу між збірними України та Уельсу.