ЧМ-2022. Отбор

Футболіст радий, що валлійцям вдалося вийти на чемпіонат світу-2022.

Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу мінімально програла Уельсу.

"Важко виразити у словах. Я до неможливості гордий за кожного. Досягти цього було цілою місією, і нам пощастило зробити цей крок уперед, переступивши межу. Ми вирушаємо на ЧС. Це вартує всього – цих довгих років напруженої роботи.

Якби 6-7 років тому мені сказали, що я гратиму в Прем’єр-Лізі та на чемпіонаті світу, – це ж просто приголомшливо. Та я б ущипнув себе, перевіривши, чи не сплю.

Можна бачити по нашій команді, як ми всі разом святкуємо, всі співаємо гімн. Ми досягли цього для вболівальників, для кожного з них.

Це неймовірно – не передати словами, що діється в роздягальні", — сказав Мур в інтерв'ю УЄФА.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу між збірними Уельсу та України.