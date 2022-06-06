ЧМ-2022. Отбор

Валлієць поділився своїми думками після гри з Україною.

Захисник збірної Уельсу Бен Девіс прокоментував перемогу своєї команди у матчі фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 проти України (1:0).

"Сон, що став реальністю. Наша мрія збулася. Ми дуже старанно прагнули цього всією командою. Заради цього ми боролися і віддавали всі свої сили — цей вечір став черговим підтвердженням цього", — наводить слова Девіса офіційний сайт УЄФА.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів команди Олександра Петракова у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.