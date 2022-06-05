ЧМ-2022. Отбор

Валлійці пробилися у фінальну частину турніру.

Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу мінімально програла Уельсу.

Валлійці завдяки цьому результату пробилися на фінальну частину турніру вдруге у своїй історії.

Раніше збірній Уельсу вдалося вийти на чемпіонат світу 1958 року. Тоді валлійці вийшли з групи, але потім мінімально поступилися Бразилії у чвертьфіналі.

Нагадаємо, що збірна України вперше програла за Олександра Петракова.