ЧМ-2022. Отбор

Голкіпер валлійської команди дав коментар після перемоги над українцями.

Збірна України була в одному кроці від фінального етапу чемпіонату світу-2022, але пропустила один гол і не зуміла вразити ворота суперника, незважаючи на чудову гру та безліч моментів.

Голкіпер валлійців, один із героїв матчу, прокоментував поєдинок.

"Це абсолютно немислимо. Але знов-таки кожен, хто вийшов сьогодні на поле, а також весь наш штаб — всі були чудові в ході цього відбірного циклу.

Це моя найкраща гра у футболці збірної Уельсу, і вона вдалася у такий ключовий момент. Потрібно віддати належне Україні. Гарет Бейл становить велику загрозу під час виконання стандартних положень. Він напрочуд талановитий — любо-дорого дивитися.

Дивитися з лави запасних набагато тривожніше. Коли я сиджу там, серце назовні вискакує і сам я стрибаю з боку в бік. Адже, тільки перебуваючи на полі, сам можеш потурбуватися про все", — наводить слова Хеннессі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голу та огляд матчу між збірними України та Уельсу.