Правила жизни

Football.ua рассказывает о Дэвиде Бекхэме и вспоминает яркие высказывания одного из символов мира футбола двухтысячных годов.

"Он не может бить левой ногой, не умеет играть головой, не делает подкаты и мало забивает. А в остальном неплохой парень"

Джордж Бест о Дэвиде Бекхэме

Еще с десяток лет назад, если попросить случайного человека на улице назвать пару-тройку игроков, многие бы назвали имя Дэвида Бекхэма. Популярность англичанина зародилась благодаря футболу, но со временем вышла далеко за его пределы. Дэвид был не только футболистом, но еще и иконой стиля. Всегда хорошо одетый, всегда с хорошей прической. Этот факт, возможно, объясняется его детской мечтой: "Я всегда хотел быть парикмахером", — рассказывал он.

Такой выбор объясняется, на самом деле, очень просто: парикмахером была мать игрока, Сандра Джорджина Уэст. Но еще, как говорил сам Дэвид: "На меня с самого детства возлагали большие надежды. Так что у меня не было другого выхода, кроме как стать знаменитым". Много ли вы знаете знаменитых парикмахеров? Рискнем предположить, что знаменитых футболистов все-таки больше. Любовь Дэвида к футболу привела к тому, что он оказался в академии Манчестер Юнайтед.

С мечтой стать парикмахером, конечно, не сложилось, однако Дэвид не жаловался: "Думаю, я не в той ситуации, чтобы на что-то жаловаться. Я считаю, мне повезло делать то, чем я занимаюсь".

На чемпионат мира-1998 23-летний Бекхэм отправлялся уже в ранге двукратного победителя Премьер-лиги, но железно основным в сборной Англии он еще не был. Впервые он вышел в основе "трех львов" в третьем туре против Колумбии и там же забил свой первый гол за сборную. Англичане победили 2:0 и вышли в плей-офф.

После первого тайма были искрометные 2:2, а затем… Нынешний тренер Атлетико Диего Симеоне толкнул Бекхэма в спину, тот упал и с досады лягнул ногой аргентинца. Дэвид попал по икроножной мышце, и этого достаточно, чтобы Диего упал и начал качаться по полю, изображая адские муки и… закрывая лицо.

Рефери показал красную карточку Бекхэму, Англия после 2:2 проиграла в серии пенальти, и футболист стал на родине козлом отпущения. Сам игрок тоже переживал о содеянном: "У меня были кошмары про Францию-98. Просто унизительно. Это всегда будет со мной", — сокрушался он.



А вскоре произошло то, чему Дэвид частично обязан своим статусом суперзвезды. Слово Алексу Фергюсону: "Он никогда не был проблемой, пока не женился. Он привык работать с тренерами академии в ночное время, он был великолепным молодым игроком. Но когда он женился и попал в эту индустрию развлечений, это было сложно. С того момента жизнь Бекхэма не могла быть прежней. Он стал настоящей знаменитостью, а футбол – лишь малая его часть".

Медийная слава действительно стала источником конфликтов с сэром Алексом Фергюсоном. Так, шотландец вспоминал историю с шапкой Бекхэма. Перед рядовым матчем против Лестера пару десятков фотографов окружили тренировочную базу манкунианцев. Причина крылась в Бекхэме – тогда он постригся и все ожидали, что на следующий день он покажет новую прическу. Однако Дэвид был в шапке. Как и на командном ужине в тот вечер – даже требование Фергюсона не заставило его снять ее. История повторилась и на разминке перед игрой. Только когда взбешенный тренер наорал на Бекхэма и пообещал не выпустить его играть, тот снял головной убор, чтобы… предъявить самую обыкновенную короткую стрижку.

А в 2003 случилось то, что является одним из самых ярких моментов карьеры и Бекхэма, и Алекса Фергюсона, несмотря на все выигранные ими трофеи. После поражения в Кубке Англии от Арсенала тренер "пихал" футболисту за вальяжность в обороне в эпизоде со вторым голом. Бекхэм посмел пререкаться – и Фергюсон пнул в него тем, что попалось – одной из валявшихся в раздевалке бутс. Та прилетела Дэвиду в голову, оставив небольшую ссадину над бровью. История стала достоянием общественности, а уход Бекхэма из МЮ делом практически решенным.

"Мне хотелось бы играть за МЮ всю карьеру, но от судьбы никуда не деться. Лишь редкие игроки могут всю карьеру выступать за один клуб", — рассказывал много лет спустя Дэвид.

Летом Юнайтед был согласен продать Бекхэма в Барселону, но… Наверное, не могло быть более подходящего места для игрока высочайшего уровня и вместе с тем суперзвезды, чем мадридский Реал. "Королевский клуб" в последние момент ввязался в борьбу со своим антагонистом и не поскупился на 37 млн евро, чтобы заполучить очередного "галактико" в свою коллекцию.

"Мы знали, что Дэвид – хороший игрок, но не ожидали, что он будет настолько значимым, настолько преданным командному духу. Он всегда старается на максимуме. Мы все его уважаем", — рассказывал восхищенный Бексом бразилец Роналдо.

Перед стартом сезона-06/07 мадридцев возглавил Фабио Капелло. Итальянец предпочитал использовать на правом фланге скоростного Хосе Антонио Рейеса, а Бекхэм оставался в запасе. Медийная бомба взорвалась в январе, когда спортивный директор Реала Предраг Миятович проболтался, что Дэвид, у которого шел последний год контракта с Реалом, покинет клуб в конце сезона. Сразу же серб постарался сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что его просто неправильно перевели, но…

Уже на следующий день, 11 января 2007 Бекхэм объявил о том, что подписал пятилетний контракт с Лос-Анджелес Гэлакси. Президент Реала Рамон Кальдерон через пару дней отметил, что англичанин "уезжает в Голливуд, чтобы быть наполовину актером", а также заверил, что клуб правильно не продлил контракт с Дэвидом – дескать, не зря он никому не был нужен, кроме Гэлакси.

Капелло даже сослал Бекхэма в дубль, но через месяц изменил свое решение. Англичанин снова стал важным игроком "сливочных". В последнем туре Ла Лиги Бекхэм получил травму, а вышедший вместо него Рейес забил дважды и принес Реалу победу над Мальоркой (3:1). Вместе с тем, мадридцы выиграли и чемпионский титул – первый для Бекхэма в Испании.

Америка ждала.

"Я приехал сюда не для того, чтобы быть суперзвездой. Я хочу быть частью команды, упорно трудиться и, надеюсь, выиграть какие-нибудь трофеи. Не скажу, что сделаю футбол главным спортом в Америке. Это было бы сложно. Бейсбол, баскетбол, американский футбол – здесь популярно все это. Но я бы не перешел, если бы не верил, что могу сделать разницу", — прокомментировал свой переход Дэвид.

В СМИ писали, что Бекхэм за пять лет в Америке получит 250 млн долларов, но это оказалось маркетинговым ходом. Такая цифра действительно предсказывалась, но это был ожидаемый доход Дэвида от всех видов его деятельности, а не только зарплата. Гэлакси платил куда меньше – "жалкие" 6,5 млн долларов в год (32,5 млн за весь контракт).

Впрочем, сам Бекхэм утверждает, что этот момент был вторичен: "Деньги никогда не были главным в моей карьере. Где бы я ни был, я играл в футбол, спорт, который люблю. Деньги не были главным – и не будут".

В Америке Бекхэм действительно не сделал футбол спортом №1, но интерес к нему значительно повысил, как на трибунах, так и в медиа. Жажда трофеев тоже была утолена: клуб из Лос-Анджелеса после шестилетнего перерыва выиграл MLS в 2011 году, а затем и на следующий сезон.

В 2013 году Дэвид закончил карьеру. К огромному сожалению болельщиков, но не к своему собственному: "Никогда не жалел о решении завершить карьеру. Мое тело уже не то и к этому нужно было прийти рано или поздно".

Дэвиду сегодня 45, и его карьера футболиста далеко позади. Но он остается в этом спорте в качестве одного из владельцев Интера Майами – и кто сказал, что впереди его не ждут великие победы?