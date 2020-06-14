Испания

Football.ua продолжает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Раньше мы уже рассказывали о легендарных голкиперах, защитниках, полузащитниках и нападающих Барселоны.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших тренерах Барселоны. Как правило, недостаточно иметь сильный состав для того, чтобы добиваться максимальных целей. Кто-то должен настроить и отладить механизм, обуздать характер некоторых игроков и быть человеком, за которым всегда будет последнее слово.

Редакция Football.ua остановила свой выбор на трех специалистах, в число которых вошли Йохан Кройф, Франк Райкаард и Хосеп Гвардиола.

Йохан Кройф

Период работы: 1988 — 1996

Матчей: 400

Победы: 231

Ничьи: 91

Поражения: 78

Йохан Кройф, несомненно, самая большая легенда клуба. Нынешняя Барселона должна быть благодарна именно нидерландцу за то, что у клуба появилась своя игровая философия и стиль игры. Кройф руководил Барселоной восемь лет и стал первым тренером, при котором "сине-гранатовые" стали сильнейшими в Европе (Кубок чемпионов-1992). Помимо этого, Кройф привел Барселону к четырем испанским титулами Ла Лиги. В целом он выиграл 11 трофеев за время своего пребывания в команде и навсегда изменил облик клуба.

Однако в последние два сезона он не смог выиграть ни одной награды и поссорился с председателем клуба Хосепом Луисом Нуньесом, что привело к его уходу из клуба и по сути окончанию тренерской карьеры. Кройф был одним из лучших менеджеров, успешно применявших "тотальный футбол", в который играла его Дрим-тим Барселона.

Франк Райкаард

Период работы: 2003 — 2008

Матчей: 272

Победы: 159

Ничьи: 63

Поражения: 50

Когда Райкаард прибыл в Барселону в 2003 году, клуб переживал один из самых мрачных периодов в своей истории. Барселона была без трофеев с 1999 года. В 2002-м команду покинула последняя звезда прошлых лет Ривалдо, и ситуация стала более удручающей, ведь Барса финишировала на шестом месте в Ла Лиге-2002/03.

Франк Райкаард был относительно неопытным тренером, но руководство Барселоны все же рискнуло его назначить главным тренером. Вначале игра "блаугранас" выглядела достаточно незрелищной, и нидерландец даже раздумывал об увольнении. Однако во второй части сезона-2003/04 Барселона во главе с Роналдиньо провела впечатляющую серию хороших матчей и сумела финишировать на втором месте в Ла Лиге, уступив только Валенсии.

В следующем сезоне Райкаард сделал Барселону чемпионом Испании, а в сезоне-2005/06 он снова выиграл Ла Лигу, а также трофей Лиги чемпионов. Его последние два сезона были не столь успешными, и в итоге он был уволен. Тем не менее, благодаря такому возрождению Райкаард заслуживает находиться в числе лучших тренеров клуба.

Хосеп Гвардиола

Период работы: 2008 — 2012

Матчей: 247

Победы: 179

Ничьи: 47

Поражения: 21

Летом 2008 года Гвардиола взял на себя ответственность возглавить первую команду Барселоны и сделал невероятное: в первый год в качестве менеджера он привел клуб к беспрецедентному количеству матчей с самым красивым футболом за всю историю, при этом сделав требл.

Во втором сезоне Барселона снова выиграла чемпионат Испании с рекордными 99 очками и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. За два сезона Пеп сделал больше, чем большинство менеджеров за всю свою карьеру. При Гвардиоле Барселона была главной доминирующей силой в мировом футболе. Клубу покорились все соревнования, в которых они принимали участие.

Гвардиола продолжил дело своего учителя Йохана Кройфа, и каталонский гранд вновь заиграл в "тотальный", но уже современный футбол, который также любят ныне называть тики-така. По мнению многих, Гвардиола и вовсе является самым сильным тренером в истории футбола.

По мнению редакции Football.ua, лучшим тренером в истории Барселоны является Йохан Кройф.