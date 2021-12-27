В каталонском клубе обнаружили первого больного COVID-19 за длительное время.
Клеман Ленгле (слева), Getty Images
27 декабря 2021, 20:42
Защитник Барселоны Клеман Ленгле заразился коронавирусом, сообщает журналист Хави Эрнандес Наварро в своем твиттере.
По информации источника, 26-летний француз сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на карантин.
Таким образом, Ленгле не сможет помочь "блаугранас" в ближайших матчах — против Мальорки в Ла Лиге (2 января) и Линареса в Кубке Испании (5 января).
В нынешнем сезоне Ленгле провел 13 поединков во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.
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